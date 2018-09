Roma, bimbo in bici investito da auto: è grave

ALTRE STORIE

L'INCIDENTE Bimbo di 12 anni in bicicletta investito da un'auto: è grave Brutto incidente nel tardo pomeriggio in via della Bufalotta, a Roma. Un bimbo di 12 anni in bicicletta è stato portato all'ospedale Gemelli in gravi condizioni dopo essere stato investito...

LA BANDA Caccia ai rapinatori della domenica: nel mirino i supermercati Caccia ai rapinatori della domenica che agiscono in zona Roma Sud. In due, caschi calati sul volto, occhiali scuri, in pugno pistole e taglierini, hanno fatto irruzione alle 13,30 di domenica 16...