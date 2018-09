Roma, bimbo di 8 anni cade dal balcone: grave

di Adelaide Pierucci ​

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La finestra spalancata e un tonfo. Domenica sera una coppia di quarantenni di Talenti è stata svegliata dal sonno da uno dei peggiori incubi: il loro figlioletto di otto anni era precipitato giù dalla finestra della camera da letto. Forse il piccolo si è sporto troppo, e forse voleva aprire le tapparelle, non è chiaro, ma ha fatto un volo dal secondo piano, che solo per miracolo non gli è costato la vita. Ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Bambino Gesù. E'...