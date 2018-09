Roma, la bimba rom colpita con un fucile ad aria compressa potrà tornare a camminare

La bambina rom di 14 mesi ferita lo scorso luglio da un proiettile ad aria compressa potrà tornare a camminare.

«Un'ottima notizia: la bambina rom ferita nel luglio scorso da un proiettile ad aria compressa sta bene, è stata dimessa e dopo un periodo di riabilitazione potrà tornare a camminare». Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della regione Lazio, Alessio D'Amato. «Voglio rivolgere un ringraziamento al Bambino Gesù, ai medici e operatori sanitari che con grande passione e competenza hanno permesso questo straordinario risultato», aggiunge l'assessore.

La bimba nomade era stata ferita mentre si trovava in braccio alla madre in viale Palmiro Togliatti, a Roma. A sparare M.A., un ex dipendente di Palazzo Madama. «Volevo solo provare la pistola, non ho mirato contro quelle persone», si era difeso l'uomo, 59 anni. La piccola era stata raggiunta dal proiettile alla schiena, all'altezza della scapola.

All'uomo, incensurato, i carabinieri sono arrivati dopo una attenta analisi della zona dove è avvenuto il fatto e in particolare del tratto in cui il lungo viale della zona est della Capitale incrocia quello dei Romanisti. Nei confronti dell'uomo il procuratore aggiunto Nunzia D'Elia e il sostituto Roberta Capponi contestano il reato di lesioni gravissime.

Nell'abitazione dell'indagato oltre alla pistola da cui sarebbe stato esploso il piombino è stata trovata anche una carabina, sempre ad aria compressa. L'uomo si è difeso affermando che il colpo è partito inavvertitamente mentre si trovava sul terrazzino dell'abitazione. «Ho mirato verso l'alto - avrebbe sostanzialmente raccontato l'indagato -. Ho esploso un solo colpo e non ad altezza uomo, non volevo fare del male a nessuno».

