Roma, bimba morosa alla mensa sul sito del Comune, Ciaccheri: «Accertare le responsabilità»

«Questa mattina, importanti testate giornalistiche cittadine e nazionali, tentano il ridicolo accostamento tra l'Amministrazione che guido e le procedure discriminanti messe in atto dal Comune di Lodi che nega la mensa scolastica ai bambini migranti

. Lo dichiara in una nota il Presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. Che aggiunge:

Sapete qual è la differenza tra il Comune di Lodi e il Municipio Roma VIII? Che Lodi è guidata da un Sindaco e una forza politica che vogliono perseguire i più deboli, mentre nel Municipio Roma VIII di fronte a un'ingiustizia come questa ci mobiliteremo per tutelare chi è più fragile garantendo uguali diritti e doveri a chiunque abiti nel nostro territorio».LEGGI ANCHE Roma, bimba africana morosa in mensa: il nome finisce sul sito del Comune «Appena appresa la notizia, infatti, - continua Ciaccheri - ho avviato un'istruttoria interna per accertare responsabilità e funzionari coinvolti che dovranno rispondere relativamente di eventuali procedure distorte. Il nostro è il Municipio dell'accoglienza e di uguali diritti e doveri per tutti. Fortunatamente questa grave vicenda, che fa i conti con procedure volute prima del mio insediamento, è per noi l'occasione per denunciare l'urgenza di porre fine a pratiche discriminatorie».