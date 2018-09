Roma, bike sharing senza pace: al Pigneto la bici "condivisa" è incatenata alla inferriata

Che bello il bike sharing ma che pizza dover camminare per raggiungere la bici disponibile più vicina. Vuoi mettere aver la sicurezza di trovarla sempre sotto casa? Qualcuno, a Roma, ha pensato bene di facilitarsi la vita incatendando la due ruote proprio davanti al portone. All'inizio di via del Pigneto, all'altezza del deposito dei tram Atac, una bicicletta del servizio O'Bike staziona in strada ben assicurata con catena rosa fluo a una rete metallica.

È solo l'ennesimo episodio contro il bike sharing nella Capitale dopo le bici finite nel Tevere e quelle rubate. Cattive abitudini tutte romane che hanno portato la società che gestisce il servizio a non escludere di arrendersi e abbandonare la Città Eterna.