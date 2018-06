Roma, raddoppia la vendita di biglietti Atac con lo smartphone

«B+, il ticket sul telefonino fa boom. Sempre più utenti usano lo smartphone per acquistare titoli di viaggio per il trasporto pubblico. I primi dati, raccolti a due mesi dall'upgrade dell'aprile scorso che ha introdotto la possibilità di acquistare in un'unica transazione e utilizzare contemporaneamente fino a 20 Bit anche in modalità multiutente, confermano il notevole gradimento del nuovo servizio da parte dei clienti Atac. Nel bimestre aprile/maggio 2018, infatti, c'è stato un incremento complessivo del 143% di titoli venduti attraverso la nuova piattaforma rispetto allo stesso periodo del 2017. In pratica, le vendite sono più che raddoppiate». Lo comunica l'Atac in una nota.



«Nel dettaglio, i Bit venduti via smartphone sono aumentati del +142%, mentre gli acquisiti di abbonamenti mensili del 122% - prosegue Atac - Il successo di B+ si può osservare anche nel notevole aumento registrato per le validazioni effettuate nelle stazioni metroferroviarie utilizzando lo smartphone. Nel bimestre aprile/maggio 2018, grazie anche all'upgrade di aprile scorso che ha consentito di completare l'intera rete di accesso e raddoppiare i lettori nelle stazioni a maggior flusso, si è infatti registrato un aumento del 233% rispetto alle validazioni registrate durante gli stessi mesi del 2017, ossia più del triplo».

Mercoledì 6 Giugno 2018



