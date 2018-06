Roma, debutta #VIALIBERA: domenica strade aperte a bici e pedoni e chiuse alle auto. Ecco quali

Domenica 10 giugno, dalle 10 alle 19, parte la sperimentazione della prima iniziativa #VIALIBERA: un’unica rete ciclopedonale che attraverserà tutta Roma con strade off-limits ad auto e scooter. Ne dà notizia il Campidoglio. Il percorso interesserà più strade, spiega la nota: da via Cola di Rienzo a via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci, da via XX Settembre a piazza Venezia e ancora viale Manzoni, via Labicana, via Veneto, viale Regina Elena. Sarà istituito il primo tracciato progettato da Roma Servizi per la Mobilità e ispirato dalla proposta w.e.b. - ciclovia, presentata sul portale del PUMS. Alcune strade sono completamente pedonalizzate, atlre solo parzialmente (vedi la mappa). Cambiano percorso le linee del trasporto pubblico 16, 40, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 71, 75, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 90, 118, 160, 170, 301, 490, 492, 495, 590, 628, 910, C2, C3 e H oltre alle linee festive 120F, 130F e 150F.Da settembre è poi previsto l’ampliamento dei percorsi.