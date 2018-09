Roma, rifiuti in fiamme al campo rom della Barbuta: allarme roghi tossici sull'Appia

Ennesimo rogo al campo rom della, aL'incendio, doloso, si è sviluppato su tre diverse zone del campo rom ai confini con. I vigili del fuoco di Marino hanno lavorato per tutta la serata e la notte con alcuni mezzi antincendio e varie autobotti per avere ragione delle montagne di rifiuti in fiamme all'interno del perimetro del campo, il cui ingresso è in via Giovanni Ciampini.Nella mattina c'erano stati controlli e pequisizioni degli agenti della polizia di Roma Capitale che hanno vietato l'ingresso di auto e furgoni nel campo proprio per evitare l'accumulo di rifiuti. Il denso fumo tossico che si è alzato, ha invaso Ciampino, la via Appia e il Gra. Già in passato i roghi avevano creato problemi di visibilità per gli aerei diretti al vicino aereoporto.