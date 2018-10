Roma, banda degli orologi: due rapine in un'ora all'Aventino e all'Eur

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritorna a Roma la banda che rapina gli orologi preziosi. I colpi si sono registrati nel pomeriggio di due giorni fa. Un uomo sulla cinquantina è fermo a un semaforo di viale dell’Aventino. Ha il finestrino abbassato. Due individui su un grosso scooter lo affiancano. La rapina dura pochi secondi. Un bandito scende dal mezzo: con una mano e un piede blocca il corpo dell'automobilista mentre con l’altra gli rompe il cinturino dell’orologio d’oro. La vittima rimane ferita al polso per lo strappo. Non gli resta che comporre il numero d’emergenza e chiedere aiuto. Intervengono tempestivamente gli agenti delle ”Volanti” ma i banditi sono già lontani.Passano pochi minuti e lo stesso ”scooterone” si materializza in viale della Civiltà del Lavoro, all’Eur. C’è un passante che non si accorge di nulla. In pochi secondi viene immobilizzato e rapinato dell’orologio d’oro. Anche in questo caso i rapinatori spariscono in pochi secondi. Dalle recenti inchieste gli specialisti degli orologi sono in particolare malavitosi napoletani. Pendolari del crimine che arrivano a Roma, mettono a segno i colpi e poi tornano nel napoletano. Anche nei giorni scorsi si sono registrate altre rapine di orologi preziosi.