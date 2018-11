Roma, «Liquido prodigioso moltiplica le banconote», 25mila euro per la "pozione magica": due denunciati

Promettevano di moltiplicare le banconote grazie ad un “liquido prodigioso”. Due uomini, di 45 e 26 anni entrambi originari del Camerun, sono stati denunciati a piede libero per tentata truffa dai carabinieri della Stazione di Vitinia.



I due hanno tentato di farsi consegnare la somma di 25.000 euro dal gestore di una tintoria della zona proprio in cambio del liquido in grado, a loro dire, di riprodurre e moltiplicare le banconote. I due truffatori sono statibloccati e identificati dai Carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA