Roma, prende brutto voto a scuola e fugge di casa: ritrovato nella notte

”Ho preso un brutto voto e sono andato nel panico. Per questo sono scappato: ho avuto paura di dirlo ai miei genitori”. A dodici anni è uscito dalla scuola con un brutto voto in un compito. Ha deciso, quindi, di non rincasare. Il protagonista di questa storia è un piccolo scolaro filippino, nato nella Capitale, che ieri all’ora di pranzo è fuggito ed ha girovagato da solo per la città fino a notte fonda. L'adolescente va ad una scuola all’Appio anche se con la famiglia risiede nel quartiere Ponte Milvio.



A fare denuncia di scomparsa è stata la zia verso le 22.30. La donna ha raccontato alla polizia che era preoccupata in quanto dall’ora di pranzo si erano perse notizie del nipotino che era scomparso nel nulla. Neanche il cellulare era acceso, particolare che ha molto preoccupato gli investigatori. Nel pomeriggio l'adolescente era stato visto da solo nel quartiere di Cinecittà. A notte inoltrata il dodicenne ha suonato alla porta di amici di famiglia che si trovano all’Isola Farnese, alla periferia a Nord di Roma. Gli equipaggi delle Volanti sono andati a prendere il minore che è stato portato al commissariato Ponte Milvio. Qui i genitori si sono messi a piangere dalla gioia di rivedere sano e salvo il figlio. Poi c’è stato un abbraccio fra i tre, un abbraccio liberatorio che ha messo in secondo piano il cattivo voto.

Martedì 17 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:53



