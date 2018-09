Roma, si finge cliente del b&b e ruba denaro e cibo: seguito e arrestato

Si finge cliente per rubare in un b&b del centro storico. Ieri pomeriggio, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto di furti e rapine, i carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un 23enne ucraino, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di furto aggravato.



Approfittando della momentanea assenza del titolare di un bed & breakfast di via della Mercede, l’uomo si è entrato seguendo alcuni clienti, fingendo di essere lui stesso ospite della struttura: «Cerco la mia camera», ha detto all'ingresso. Rimasto solo, dopo aver forzato i cassetti della scrivania dell’area reception, si è impossessato del timbro e dei documenti della struttura ricettiva, di denaro contante, di prodotti alimentari.



I carabinieri, che lo avevano già notato in strada mentre si aggirava con atteggiamento sospetto, hanno deciso di seguirlo e lo hanno sorpreso mentre rubava. Il ladruncolo è stato bloccato, i carabinieri hanno rintracciato il titolare, a cui hanno riconsegnato tutta la refurtiva. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:35



