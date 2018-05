Roma, aveva trasformato la casa in una serra per la marijuana: arrestato 20enne

Vent' anni romano aveva allestito in una stanza del suo appartamento una piantagione di marijuana con tutta l'attrezzatura necessaria alla coltivazione . A scoprirla, gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, del commissariato Fidene Serpentara e della Polizia Scientifica, nel corso di una operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Trieste. Il blitz è scattato quando, i poliziotti, scavalcando una piccola recinzione che separava l'appartamento del pusher da quello di un vicino, sono riusciti ad entrare. Dieci piante di marijuana con annesso sistema di irrigazione, lampade per favorirne la crescita, numerose bustine monouso in plastica trasparente, un bilancino di precisione, fertilizzanti utili per la coltivazione e diversi semi di sostanza, tutti ben catalogati e divisi in contenitori chiusi ermeticamente. Questo quanto trovato dagli agenti in una stanza dell'abitazione . Una ricognizione fotografica, utile a cristallizzare l'intera area, è stata effettuata dagli agenti della Polizia Scientifica. Al termine della operazione C.T., queste le sue iniziali è stato arrestato per produzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:41



