Roma, aggredì e rapinò una donna: arrestato19enne egiziano all'Esquilino

La scorsa notte, a seguito di mirati accertamenti, i carabinieri della Stazione piazza Dante hanno arrestato un 19enne egiziano, senza fissa dimora, per rapina e lesioni personali aggravate ai danni di una donna italiana che si prostituiva. Il giovane, la sera del 5 novembre, in via Gioberti, dopo aver aggredito con calci e pugni la donna, e scaraventata a terra, è riuscito a rapinarle la borsetta con tutto l'incasso.



Su segnalazione della vittima i militari sono intervenuti sul posto, riuscendo a ritrovare poco distante dal luogo dell’aggressione la borsetta priva di documenti. La donna, prima è stata accompagnata in ospedale per essere medicata poi in caserma per la denuncia, e qui con i militari è riuscita anche ad effettuare il riconoscimento fotografico dell’aggressore. I militari grazie alle indicazioni fornite dalla vittima, nella tarda serata di ieri, sono riusciti a rintracciarlo. Dopo l’arresto lo straniero è stato condotto presso il carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

