Roma, cisterna si ribalta sulla Laurentina: 20mila litri di gasolio in strada, traffico in tilt

Caos e disagi alla viabilità in via Laurentina dove questa mattina intorno alle 7.30 un auto cisterna si è ribaltata perdendo il proprio carico: circa 20 mila litri di gasolio. Non risultano esserci feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno cercando di riportare la situazione alla normalità ma soprattutto di contenere i danni e i potenziali rischi dell'incidente. Ancora da chiarire, invece, le cause che hanno portato il mezzo a ribaltarsi. Per motivi di sicurezza, la parte di via Laurentina all'incrocio con i Castelli Romani è stata interdetta al traffico. In zona si registrano rallentamenti.

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:28



