Roma, autobus dell'Atac si scontra con una moto: due feriti. Uno è grave

Due persone sono rimaste ferite intorno alla mezzanotte in via Guidoubaldo del Monte, a Roma, a causa di un incidente stradale. Intorno alla mezzanotte un bus Atac della line 230 si è scontrato con una moto con in sella le due persone riamaste ferite. Entrambe sono state trasportate al Policlinico Umberto I, una in codice rosso e l'altra in codice giallo. Sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del gruppo Parioli.

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:55



