Roma, auto contro un palo a Ostia Antica: una donna morta e due feriti gravi

Incidente mortale, la notte scorsa intorno alle due, in via Agostino Chigi all'altezza di via Giulio Giglioli nella zona di Ostia Antica. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale dei gruppi Marconi e mare. Un'auto, una Range Rover, è finita fuori strada schiantandosi contro un palo: la passeggera, 40 anni, che viaggiava sul sedile anteriore, è morta.



Feriti gravemente i passeggeri, un uomo e una donna, che viaggiavano sui sedili posteriori: la donna è stata portata all'ospedale Sant'Eugenio e l'uomo al Grassi, entrambi in codice rosso. Ferito anche il conducente, un ragazzo di 25 anni, trasportato al Grassi in codice giallo.

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:24



© RIPRODUZIONE RISERVATA