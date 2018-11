Roma, Ncc in piazza contro la stretta del Governo

Ncc in piazza a Roma con i gilet gialli: i noleggiatori con conducente scendono in piazza. Già diverse centinaia si sono riuniti in piazza della Repubblica per la manifestazione nazionale che comincerà alle 12, indetta per protestare contro l'entrata in vigore della norma prevista nel decreto legge 207 del 2008 che i noleggiatori considerano dannosa per il settore. In particolare, si contesta l'introduzione dell'obbligo del ritorno degli autisti nell'autorimessa del comune di competenza dopo ogni tragitto. Diversi manifestanti indossano gillet gialli, chiaramente ispirati alle proteste in corso in Francia. © RIPRODUZIONE RISERVATA