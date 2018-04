Roma, sull'Aurelia parte la pulizia straordinaria dell'Ama

Nuovo intervento di pulizia straordinaria, diserbo, lavaggio e sanificazione su via Aurelia a Roma. L'operazione (con divieti di sosta temporanei), che rientra nel programma mensile per il decoro delle strade consolari e delle grandi arterie di accesso alla città, terminerà venerdì 13 aprile. Lo comunica Ama in una nota.



«Il programma di pulizie - spiega l'Ama - riguarda i tratti tra il Gra e piazza de la Salle, oltre alle principali strade e piazze connesse alla consolare, tra cui circonvallazione Aurelia, piazza di Villa Carpegna, via Gregorio VII, piazza Irnerio, via Baldo degli Ubaldi, via Candia, piazza Santa Maria delle Grazie e via Angelo Emo. Gli interventi, che comprendono anche la pulizia approfondita di marciapiedi e sedi stradali centrali e si snodano complessivamente su circa 32 chilometri e vedranno impegnati quotidianamente 6/8 operatori supportati da spazzatrici e lavastrade».



«L'operazione, predisposta d'intesa con l'assessorato alla Sostenibilità Ambientale e svolta in collaborazione con il Corpo di Polizia di Roma Capitale - continua l'Ama - si aggiunge alle consuete attività di pulizia programmate quotidianamente dall'azienda. Si invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione agli orari di intervento previsti e segnalati evitando di lasciare le auto in sosta per permettere pulizie approfondite e accurate sia sulla strada sia sui bordi dei marciapiedi. Le informazioni sugli orari e sui tratti stradali interessati sono anche consultabili su www.amaroma.it».

Domenica 8 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:31



© RIPRODUZIONE RISERVATA