Roma, Atac consegna nuove carte sul concordato

Al via l'udienza al Tribunale fallimentare di Roma sul concordato preventivo di Atac, l'azienda capitolina che si occupa di trasporti. Nella sede di via delle Milizie sono entrate un'ampia delegazione per consegnare ai giudici le integrazioni al piano di concordato già presentato in precedenza e su cui il Tribunale aveva fatto rilievi e segnalato criticità. Tra i presenti il presidente di Atac Paolo Simioni. La delegazione ha consegnato «il nuovo piano» per il concordato, come viene chiamato a Palazzo Senatorio, che punta a superare le criticità precedentemente evidenziate e a proseguire sulla strada indicata per il risanamento dell'azienda dei trasporti di Roma, gravata da circa 1,3 miliardi di debiti.



«Sono molto fiducioso, abbiamo presentato una documentazione che riteniamo necessaria per rispondere a tutte le domande e ai chiarimenti che erano stati richiesti». Lo dice il presidente di Atac Paolo Simioni, al termine dell'udienza presso il Tribunale fallimentare sul concordato della municipalizzata dei trasporti di Roma. Dopo l'udienza durata poco più di un'ora, a chi gli chiede di quanto tempo ci sarà bisogno per l'analisi della nuova documentazione presentata Simioni risponde: «Penso un mese». Nella delegazione in Tribunale anche la consigliera di amministrazione Angela Sansonetti che gli fa eco: «Bisogna lavorare per il risultato, ci sono tutte le indicazioni affinché questo piano passi. Siamo molto fiduciosi, abbiamo fatto il massimo, stiamo lavorando per la città e per il salvataggio totale di Atac».

Mercoledì 30 Maggio 2018



