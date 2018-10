Roma, a casa durante l'orario di lavoro, scoperto dipendente pubblico "furbetto"

Si allontanava dal proprio ufficio per 4/5 ore al giorno risultando in servizio. Scoperto dalla Guardia di Finanza un dipendente assenteista all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a Frascati, alle porte di Roma. I finanzieri del Comando Provinciale Roma hanno eseguito una misura cautelare personale, emessa dal gip di Velletri, che dispone il divieto di dimora nel comune di Frascati nei confronti di un dipendente pubblico, un tecnico 49enne impiegato nei laboratori dell'istituto di ricerca, accusato di truffa ai danni dello Stato e falso. Per gli investigatori si tratta di un assenteista

abituale

.



A quanto accertato dalla Guardia di Finanza, il dipendente durante le ore di lavoro ritornava a casa. Una volta sottoposto a un controllo stradale dai militari per «documentare» l'assenza, è stato anche multato per guida senza cintura di sicurezza. Anche il giorno della notifica del provvedimento limitativo della libertà personale l'uomo è stato rintracciato a casa Roma e non presso l'Istituto di Fisica Nucleare dove invece avrebbe dovuto trovarsi, risultando presente in servizio.

