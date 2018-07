Roma, artisti di strada: dal Campidoglio via al bando pubblico

Pittori di strada, al via il bando a Roma. E' stato pubblicato dal Dipartimento attività culturali di Roma Capitale sul sito di Roma Capitale (https://www.comune. roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC165072) l'avviso pubblico « per la selezione di soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale » .

I REQUISITI

Tra i requisiti necessari per partecipare al bando per gli artisti figurativi è richiesto il conseguimento della maggiore età, la cittadinanza italiana o comunitaria o il permesso o carta di soggiorno. Alla domanda di partecipazione bisognerà allegare il curriculum dell'artista, copia di titoli accademici inerenti l'attività artistica e la documentazione relativa all'anzianità dell'attività artistica su area pubblica. C'è tempo fino alle ore 12 del 25 settembreper consegnare la domanda. Prevista una prova pratica che prevede l'esecuzione di un'opera conforme all'attività artistica figurativa indicata dal soggetto al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

GLI SPAZI

La concessione degli spazi sarà a cura dei Municipi e sarà compresa nel periodo dal 1° febbraio 2019 al 31 gennaio 2024». dal Campidoglio rendono noto che «In totale sono state individuate per 204 localizzazioni (porzioni di aree entro le quali sarà consentito lo svolgimento dell'attività dell'artista) che verranno assegnate agli artisti attraverso questo bando.

Per esempio nel Municipio I il Ponte della Musica vede 4 localizzazioni, mentre Piazza Navona 25; nel Municipio V in via Dameta 6 localizzazioni; nel VII in Largo Appio Claudio 10 localizzazioni; nel IX in viale America (ovest) 8 localizzazioni; nel XIV in via Federico Borromeo 6».

Martedì 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:21



© RIPRODUZIONE RISERVATA