Roma, arrivano i poliziotti cinesi: in strada per 3 settimane al fianco degli agenti italiani

Tornano a girare per le strade di Roma gli operatori della polizia cinese che per il terzo anno consecutivo saranno impegnati per le prossime tre settimane nei pattugliamenti congiunti con la Polizia italiana ed i Carabinieri. Come già avvenuto i poliziotti cinesi, in uniforme e disarmati, saranno affiancati da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, ed avranno il compito prevalente di assistere i colleghi italiani nelle ordinarie attività istituzionali, di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica, agevolando i numerosi turisti di quel Paese nei rapporti con le autorità locali e con le rappresentanze diplomatiche e consolari. Gli Agenti cinesi saranno in servizio a Roma e Prato, insieme agli agenti della Polizia, e a Milano e Venezia, in pattugliamento con i Carabinieri, fino al 17 giugno. L'avvio delle operazioni è stato celebrato questa mattina nel corso di un evento in piazza Navona durante cui si è esibita la fanfara a cavallo della Polizia di Stato. A margine delle celebrazioni, il Vice Capo della Polizia, Prefetto Nicolò Marcello d'Angelo, ha evidenziato «l'impegno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nello sperimentare con successo nuove sinergie operative con paesi esteri, rafforzando ancor di più le partnership internazionali».

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:47



