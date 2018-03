Roma, Raggi annuncia l'arrivo della macchina tappabuche

«Dopo l'eccezionale ondata di maltempo stiamo lavorando senza sosta per riparare le strade della nostra città. E per farlo più velocemente abbiamo messo in funzione la macchina Tappabuche». Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi.



«In questi giorni - aggiunge il primo cittadino - la vedrete in giro per Roma. È perfetta per riparare le buche piccole e profonde che si sono create a causa del ghiaccio che ha spaccato l'asfalto. Praticamente ricrea rapidamente i vari strati della strada, binder e tappeto d'asfalto, e riesce a trasportare cinque volte il carico di un normale camion. Si tratta di uno strumento in più per garantire il pronto intervento a tutela della sicurezza dei cittadini e della loro incolumità».



«Parallelamente - prosegue la Raggi - avanza l'operazione StradeNuove per il rifacimento integrale di lunghi tratti delle principali arterie cittadine con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tra le ultime strade su cui sono stati eseguiti lavori via di Ponte Salario, via del Foro Italico, circonvallazione Nomentana, piazza di Porta Capena, via Casal di Marmo, via Appia Nuova, viale Jonio, viale Ugo Ojetti e via Tuscolana».

Venerdì 30 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:54



© RIPRODUZIONE RISERVATA