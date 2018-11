Roma, controlli dei carabinieri sulla Cassia: due persone arrestate per possesso di droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della Compagnia Roma Cassia hanno svolto un servizio a largo raggio mirato alla prevenzione e alla repressione di fenomeni di illegalità con l'impiego di numerose pattuglie dispiegate su tutto il territorio affiancate da servizi antidroga e antirapina. L'attività ha interessato i territori delle Stazioni di Casalotti, La Storta e Formello. Il bilancio è di 3 persone arrestate. A finire in manette sono stati: un cittadino italiano di 57 anni sorpreso a detenere droga in casa: i militari hanno rinvenuto e sequestrato numerose dosi di hashish e marijuana nascoste nella sua abitazione. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Successivamente è stato fermato un 61enne italiano, arrestato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale poichè ha insultato, minacciato e aggredito i carabinieri intervenuti nella sua abitazione a seguito di una segnalazione di lite in famiglia. L'uomo è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo. Infine un 50enne italiano è stato sorpreso alla guida della sua autovettura in possesso di alcuni grammi di cocaina, già suddivisi in singole dosi pronte per essere spacciata. La successiva perquisizione nell'abitazione ha consentito di sequestrare altre decine di grammi di coca. L'uomo è stato messo agli arresti domiciliari.