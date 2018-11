Roma, furto di batterie auto, tablet e una tv: presi 4 romeni del campo nomadi di via Salone

Quattro batterie per auto, un tablet e un televisore in buono stato, rubati dall'isola ecologia dell'Ama in via Palmiro Togliatti, ormai sempre area di saccheggio. Quattro romeni del campo nomadi di via Salone - due sono minori - sono stati sorpresi la scorsa sera dai carabinieri del Nucleo operativo di Roma Casilina mentre rovistavano tra i container dei rifiuti, pronti per essere smaltiti. I due maggiorenni, di 27 e 21 anni, sono stati arrestati per furto aggravato, denunciati i due minori di 14 e 15 anni.



Per entrare i quattro ladri hanno tagliato una parte della rete metallica di recinzione esterna. Quando i carabinieri sono entrati in azione, i romeni stavano rovistando nei cumuli di materiale depositati. Dopo l’arresto, i maggiorenni sono stati portati in caserma e trattenuti a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA