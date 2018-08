Blitz a Trastevere: arrestato un coltivatore di marijuana e locali multati

Controlli a tappeto dei carabinieri nello storico quartiere di Trastevere, punto nevralgico della movida estiva, mèta serale di migliaia di cittadini romani e turisti. Il bilancio delle attività dei Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, assieme a quelli della Compagnia Speciale e dell'8° Reggimento Lazio, mirate al contrasto di fenomeni di illegalità e degrado, hanno portato all'arresto di una persona, all'ispezione di numerose attività commerciali, alcune delle quali sanzionate per un totale di circa 50.000 euro e al sequestro di oltre 40 kg di alimenti.

I carabinieri hanno arrestato, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 36enne romano, già sottoposto agli arresti domiciliari, perché durante un controllo presso la sua abitazione in via della Luce, i militari si sono insospettiti per un forte odore proveniente dalla camera da letto. La successiva di ispezione ha permesso di scoprire all'interno di un armadio, appositamente allestita, una serra indoor per la coltivazione di 2 piante di marjuana, e completa di impianto di illuminazione con lampade termiche e impianto di ventilazione.



Ancora: i carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, con il personale del Nas di Roma e del I° Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di circa 50.000 euro a 5 locali controllati nel cuore del quartiere, sequestrando oltre 40 kg di alimenti. I militari hanno dato anche esecuzione al divieto di prosecuzione per l'attività di somministrazione alimenti e bevande di ristorazione, emesso dal Comune di Roma - Dipartimento del Turismo, nei confronti di un'attività ricettiva in lungotevere Ripa per la violazione delle disposizioni comuni per le strutture turistico ricettive (art.16 co.3 d.lgs 79/2011) e proceduto allo sgombero di tutti gli avventori presenti (circa 250 persone) e di 2 strutture temporanee adibite a banconi per la mescita di bevande alcoliche e cibi, apponendo al termine delle operazioni i sigilli.

I Carabinieri hanno anche sanzionato 35 persone per la violazione dell'ordinanza sindacale, perché sorprese a consumare bevande alcoliche in strada, altre 3 per la vendita abusiva di generi alimentari. Infine, sono stati multati anche 4 artisti di strada, che eseguivano spettacoli oltre l'orario consentito. Durante la massiccia attività sono state controllate e identificate circa 500 persone e sono stati eseguiti accertamenti su 140 veicoli.

Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:11



