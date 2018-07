Roma, arrestato violentatore seriale: sospetti su almeno sei casi

Un uomo accusato di una serie di reati a sfondo sessuale è stato arrestato ieri in flagranza di reato a Roma. L'arresto è stato chiesto dal procuratore aggiunto Maria...

Caos traffico nel quadrante sud di Roma, per un grave incidente sulla via del Mare e un incendio di sterpaglie sulla Colombo. LEGGI ANCHE Roma, autobus prende fuoco in viale Regina...