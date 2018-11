Roma, sorpreso mentre incendia rifiuti sulla Togliatti: romeno arrestato

I Carabineiri della stazione Roma Cinecittà hanno arrestato un cittadino romeno di 41 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso in viale Palmiro Togliatti, all’altezza del civico 924, mentre stava alimentando un rogo di rifiuti speciali nei pressi di alcuni cassonetti dei rifiuti posti a lato della strada.



Per spegnere le fiamme e scongiurare che si propagassero ai vicini cassonetti, è stato necessario l’intervento anche dei Vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Il cittadino romeno è stato trattenuto in caserma, dove rimane in attesa del rito direttissimo durante il quale dovrà rispondere del reato di attività di gestioni di rifiuti non autorizzata e combustione illecita di rifiuti. © RIPRODUZIONE RISERVATA