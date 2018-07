Roma, in carcere il boss Guerino: è uno dei capi dei Casamonica

di Marco De Risi

Un altro esponente e figura di spicco del clan dei Casamonica finisce dietro le sbarre. Guerino Casamonica è accusato, in questo specifico caso, di avere estorto i soldi ad un commerciante. Il nomade di origini sinte, insieme ad altri parenti, per i giudici ha esercitato violenza fisica nei confronti della vittima. Ieri, per lui c'è stato un amaro risveglio: all'alba i poliziotti si sono presentati nel villone di via Barzilai alla Romanina, gli hanno detto di prepararsi una borsa con gli effetti personali e l'hanno...