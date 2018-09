Roma, in manette corriere della droga: 4,5 kg di eroina nel trolley

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante hanno arrestato un cittadino greco di 40 anni, in Italia senza fissa dimora, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato notato dai militari mentre si aggirava con fare sospetto nella zona di largo Guido Mazzoni, trascinando un trolley. I Carabinieri, insospettiti dal suo girovagare e dall’insolito atteggiamento, hanno deciso di fermarlo per un controllo: alla vista degli uomini dell’Arma il nervosismo del viaggiatore si è acuito, inducendo i militari ad approfondire le verifiche sul suo conto e ad ispezionare il bagaglio che aveva con sé.LEGGI ANCHEE’ proprio nel trolley che i Carabinieri hanno scovato il motivo della sua agitazione: in un doppiofondo creato ad hoc nella parete posteriore del bagaglio, hanno scoperto un grosso involucro sottovuoto che custodiva circa 4,5 Kg di eroina. La droga, che se immessa sulle piazze di spaccio avrebbe potuto fruttare centinaia di migliaia di euro, è stata sequestrata e verrà inviata in laboratorio per verificarne il grado di purezza. Per il greco sono scattate le manette ai polsi e il trasferimento nelle camere di sicurezza della caserma dei Carabinieri, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.