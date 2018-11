Roma, una centrale della “droga della pazzia" a Casal Bertone: arrestati due stranieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al termine di una lunga indagine, finalizzata al contrasto dello spaccio di una sostanza stupefacente che sta conoscendo negli ultimi anni una rapida diffusione, soprattutto tra i cittadini di nazionalità del Bangladesh, e meglio nota come Yaba o «droga della pazzia», la polizia ha arrestato due stranieri, di 46 e 43 anni, che avevano organizzato nella loro abitazione a Casal Bertone una centrale di produzione e spaccio.Gli agenti del commissariato Torpignattara hanno sorpreso i pusher proprio mentre stavano preparando piccole confezioni di pasticche, destinate ad altri pusher per la distribuzione nella periferia romana e nelle zone della movida, dove questa droga a basso costo sta conoscendo ampia popolarità. Gli arrestati avevano oltre 2.500 pasticche di Yaba, materiale per il confezionamento nonchè un ingente somma di denaro, probabilmente ricavata dalla loro illecita attività.