Roma, paura alla Conad, armati di pistola rapinano il supermercato e fuggono sullo scooter: i clienti danno l'allarme

Tensione paura ieri sera alla Conad in via del faro a Fiumicino. Lo store è stato rapinato ieri sera, prima della chiusura. Intorno alle 18.20, un uomo, con il volto coperto da un casco ed armato di una pistola, ha minacciato una cassiera e si è impossessato del denaro presente in cassa. Quindi si è dato alla fuga con un complice che era in attesa, all'esterno, a bordo di uno scooter. Sull'episodio indagano gli agenti del Commissariato di polizia di Fiumicino, avvisati dai clienti e dagli addetti dell'esercizio che hanno dato l'allarme, e che hanno compiuto i primi accertamenti.

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:01



