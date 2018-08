Roma, preso rapinatore dei supermercati: tradito dalla camicia a scacchi

Rapinatore tradito da una camicia a scacchi. Un supermercato ed un fast-food: questi gli obiettivi di una coppia di banditi che agivano tra l’Appia e la Tuscolana con i volti coperti da caschi integrali. Ad indagare su entrambi i fatti gli uomini del commissariato Appio. Gli investigatori, acquisendo le riprese di alcuni sistemi di video sorveglianza, avevano individuato una ragazzo che, prima della rapina al supermercato, faceva un sopralluogo a viso scoperto, tenendo legata in vita una camicia a quadri da cui si intravedeva l’impugnatura di un coltello.

La stessa camicia è stata trovata nel bauletto dello scooter usato per fuggire dopo la seconda rapina. Un equipaggio del reparto volanti ha notato lo stesso ragazzo che, a bordo di un motorino risultato poi rubato, stava “osservando” due negozi in piazza dei Tribuni. I poliziotti, dopo un breve inseguimento, hanno fermato O.F. – queste le iniziali dell’indagato - che aveva con sé un coltello in acciaio di 30 cm circa. Considerate le evidenti somiglianze con l’autore delle 2 rapine, oltre al fatto di girare armato di coltello su uno scooter rubato, O.F. è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per rapina aggravata, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale. Proseguono le indagini per identificare il secondo rapinatore.