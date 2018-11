Roma, «Siamo tecnici, può aprirci?»: anziano picchiato a sangue per 90 euro

E' stato picchiato, minacciato e rapinato in casa sua da due uomini. Un sabato pomeriggio di terrore per un anziano di 79 anni che abita in via Santuario Regina degli Apostoli, in zona Ostiense a Roma. Scattato l'allarme, la polizia ha rintracciato i due rapinatori mentre tentavano di entrare nella casa di un'altra anziana. Si tratta di un 48enne e di un 27enne, romani e con precedenti, sottoposti a fermo per sequestro di persona e rapina aggravata e inoltre denunciati per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.A quanto ricostruito, i due uomini sabato pomeriggio hanno suonato al campanello dell'anziano facendosi aprire la porta con una scusa e lo hanno colpito al volto con diversi pugni. Lo hanno immobilizzato e minacciato puntandogli un cacciavite alla gola per farsi consegnare gioielli e contanti. Poi sono andati via con un bottino di 90 euro e un cellulare.L'uomo, medicato in ospedale, è stato giudicato guaribile in 14 per traumi al volto. Ad intercettarli mentre tentavano di entrare in un'altra casa sono stati due poliziotti liberi da servizio. I due ladri stavano alzando la serranda dell'abitazione al piano terra di un'anziana quando la donna se n'è accorta e ha iniziato a urlare. Sul posto i poliziotti delle Volanti e dei commissariati Esposizione e Tor Carbone. Per cercare di scappare hanno anche tentato di colpire gli agenti con due fendenti.