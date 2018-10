Roma, un uomo investito sulla Trionfale: è in codice rosso

Un uomo è stato investito da un'auto a Roma. È accaduto stamattina alle 9,30 circa in via Trionfale, all'altezza del civico 8891. Si tratta di un anziano di 80 anni travolto da un'auto e trasportato dal 118 in codice rosso al Gemelli. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo Montemario.

L'ennesimo episodio che va a confermare i dati del rapporto della polizia locale sugli incidenti stradali nella nostra città e di cui spesso sono vittima i pedoni.

Ultimo aggiornamento: 14:57

