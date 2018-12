Raggiri e truffe, anziani a lezioni di sicurezza dai carabinieri

Anziani a lezione di sicurezza dai carabinieri. I militari della Compagnia Roma Casilina stanno tenendo una serie di incontri con gli anziani dei quartieri della periferia sud-est della Capitale, organizzati in collaborazione con i centri di aggregazione quali parrocchie ed associazioni.

L'obiettivo è promuovere il contatto e la comunicazione, rivolgendosi alle fasce deboli, fornendo loro informazioni utili per le rispettive esigenze nonché consigli su come evitare possibili truffe e raggiri da parte di malintenzionati. Ad ogni incontro hanno partecipato circa 70 persone, in totale oltre 200, le quali, al termine hanno espresso gratitudine ed apprezzamento ai Comandanti delle Stazioni.

