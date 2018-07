Roma, anziana truffata: «Signora, suo figlio è in pericolo, mi deve dare 800 euro»

Ha avvicinato l'anziana donna dicendole che suo figlio era in pericolo, che aveva bisogno di denaro. Alcuni passanti hanno visto la scena e hanno segnalato ai carabinieri l'uomo, fornendo precise indicazioni, così i militari del Nucleo Operativo della Compagnia piazza Dante lo hanno smascherato e arrestato in via Camillo Peano: è un italiano di 49 anni. La donna era stata fermata per strada dal truffatore che, presentatosi come amico di famiglia, le aveva riferito di essere stato mandato dal figlio per riscuotere la somma di 1600 euro, necessarie per l'acquisto di un televisore. Il truffatore, per rendere più credibile la messa in scena, ha anche contattato telefonicamente un suo complice che, fingendosi figlio della donna, ha conversato al telefono con l'anziana signora ribadendole la necessità di consegnare i soldi. La donna, molto confusa, ha così fatto entrare nel proprio appartamento il delinquente al quale ha consegnato la somma di 800 euro, considerandola quale acconto per l'acquisto del figlio. L'intervento dei Carabinieri ha consentito di recuperare il denaro e restituirlo alla vittima.

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:19



