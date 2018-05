Roma, anziana costretta a salire in auto e derubata di pensione e gioielli: caccia a coppia di rapinatori

di Marco De Risi

Un’anziana di 81 anni, ieri pomeriggio, è stata sequestrata da un uomo ed una donna a Colli Aniene. La coppia l’ha trasportata in giro per il quartiere e con questa scusa le hanno rapinato la pensione ed anche alcuni oggetti in oro che indossava. Poi, l’hanno rilasciata sotto casa, in via Grotte di Gregna. E’ stata la figlia a trovare a casa la madre terrorizzata dalla paura e, quindi si è rivolta alla polizia e al 118. Il personale di un’ambulanza ha dato le prime cure all’anziana che ha provato solo un forte spavento. Più complessa, invece, si presenta l’inchiesta per arrivare ai responsabili.



Si tratterebbero di un uomo ed una donna dell’Europa dell’Est, molto probabilmente nomadi. Almeno questa è stata la descrizione dei due da parte dell’ottantenne rapinata. I due sarebbero bravissimi a giocare con le parole. Hanno fatto credere alla vittima di essere amici di amici di famiglia. In questo modo l’hanno stordita fino a riuscire a farla a salire in auto. Non è un caso che l’anziana aveva ritirato da poco la pensione. E’ sicuro che la coppia ha visto la donna all’ufficio postale e, quindi, è entrata in azione.



Se la coppia dovesse essere presa dalla polizia dovrebbe rispondere di pesanti reati: sequestro di persona e rapina. Un reato, quello che ha coinvolto l’anziana, che desta allarme nelle forze dell’ordine di zona. Si tratta di due individui molto abili a spacciarsi per amici delle vittime che in questo modo riescono a raggirare. In un mese almeno tre le anziane cadute nel tranello dell’uomo e della donna. Non si esclude che i due possano essere responsabili anche di rapine al narcotico agli anziani. In questo caso i rapinatori riescono a convincere la vittima a farli salire a casa per poi stordirla con il sonnifero.

Sabato 19 Maggio 2018



