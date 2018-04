Roma, anziana travolta da un'auto a Prima Porta: è grave

Un'anziana di 82 anni è stata investita da un'auto. È accaduto intorno alle 10 in viale delle Galline Bianche, in zona Prima Porta. La donna è stata portata in ospedale in codice rosso. Al volante della macchina un ragazzo di 28 anni. Sul posto per i rilievi la polizia locale del XV Gruppo Cassia. Si tratta del secondo investimento grave avvenuto oggi a Roma.

Venerdì 27 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:38



