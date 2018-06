di Adelaide Pierucci

Lavori assegnati senza gare e conclusi alla meglio, i pochi appalti indetti cuciti su misura per il gruppo da favorire e sopralluoghi inventati sulla carta. Dal Verano al Laurentino, fino al Flaminio, il business della manutenzione dei cimiteri capitolini, per anni, sarebbe stato gestito dalla rete di imprese dell'imprenditore Paolo Marziali, grazie all'appoggio di dirigenti della Ama, in alcuni casi, rifocillati anche da regali. La raffica di commesse e relativi favoritismi dal 12 ottobre saranno l'oggetto di un processo, disposto...