Roma, allarme bomba in piazza del Popolo per una valigia davanti alla chiesa

E' scattato un allarme bomba in serata in pieno centro a Roma a causa di una valigia considerata sospetta, appoggiata a terra a lato della chiesa degli artisti. Verso le 21 è stata transennata un'area abbastanza estesa, tra l'ultimo tratto di via del Babuino e via del Corso e una piccola porzione di piazza del Popolo, poco davanti alla chiesa. I clienti che sedeva ai tavolini di un bar sono entrati all'interno dello stesso locale.Sul posto - già presidiato dall'Esercito per l'operazione “Strade sicure” - sono intervenuti i carabinieri, la polizia e la polizia municipale, per deviare il traffico. La valigia è stata fatta brillare dagli artificieri. Stando alle testimonianze, potrebbe trattersi della valigia di una giovane senzatetto, in quel momento però non in zona, ma che di frequente vi staziona e vi trascorre la notte. La segnalazione e il fatto che la valigia era tutto sommato nuova ha reso necessari tutti i controlli del caso. Poco prima delle 23 l'area è stata riaperta al passaggio delle persone e dei taxi che nella piazza hanno una fermata.