Roma, allarme bomba per trolley davanti all'ambasciata degli Emirati Arabi

Allarme bomba per un trolley abbandonato a Roma in via di Villa Patrizi, al Nomentano, nei pressi dell'ambasciata degli Emirati Arabi. Il trolley nero è a circa 10 metri circa di distanza dall'ambasciata. L'allarme è rientrato dopo le verifiche della polizia con gli artificieri. All'interno della valigia c'erano vestiti.



Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:57



© RIPRODUZIONE RISERVATA