Roma, alcol e droga: blitz a Trastevere, maxi multe per 28mila euro

Ubriachi, schiamazzi fino a notte fonda, degrado. E ancora: parcheggiatori abusivi, liti in strada. Per Trastevere non c'è pace, con l'arrivo dell'estate diventa terra di nessuno, popolata da centinaia di turisti, studenti e romani. Ma anche da balordi, ubriaconi e spacciatori. E così l'altra sera è scattato il blitz dei carabinieri che hanno fatto fioccare le prime multe per violazioni all’ordinanza antialcol del Sindaco di Roma e non solo.Al setaccio locali notturni, piazze e vie dello storico quartiere della capitale protagonista sulle cronache, negli ultimi tempi, per i malumori da parte dei residenti, che chiedono maggiore sicurezza e tranquillità.Nell’operazione sono state sanzionate ben 26 persone, per consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, in contenitori di vetro e nelle strade aperte al pubblico. Nello stesso contesto sono stati multati anche 4 esercizi commerciali che hanno somministrato le bevande alcoliche oltre gli orari consentiti. Stessa sorte anche a 2 esercizi commerciali “di vicinato”.In un caso, un bar è stato sanzionato per non aver esposto al pubblico la citata ordinanza. Due invece le persone sorprese a vendere bevande alcoliche sulla pubblica via senza la prevista licenza. In totale sono state elevate sanzioni per un valore complessivo di oltre 28 mila euro e sono state 15 in totale le attività commerciali controllate.Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno denunciato a piede libero due persone - un cittadino armeno, di 31 anni, senza fissa dimora e nullafacente, sorpreso da un addetto alla vigilanza, mentre sottraeva due bottiglie di alcolici, per nasconderle sotto la maglia - un cittadino italiano di 47 anni, senza fissa dimora e disoccupato, già conosciuto alle forze dell’ordine mentre esercitava l’attività di parcheggiatore abusivo nonostante fosse colpito dal foglio di via obbligatorio dal comune di Roma.Infine due persone, uno straniero e un italiano, sono stati fermati e segnalati come assuntori perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti ad uso personale. Sono state oltre 200 le persone sottoposte a controlli.