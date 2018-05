Roma, albero crolla sulla Salaria: traffico bloccato

Anas comunica che sulla “Salaria” il traffico è provvisoriamente bloccato, in località Fonte di Papa, in provincia di Roma, a causa di un albero caduto sulla carreggiata al km 21,900. L’albero, caduto da una proprietà privata, non ha causato danni a persone o cose.



Liberata una corsia: si cammina a senso unico alternato.

Giovedì 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:48



