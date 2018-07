Roma, albero pericolante, lunghe code sulla tangenziale bloccata: protestano gli automobilisti

di Emanuele Laurenzi

Lunghe code sull'Olimpica tra l'uscita Cassia e la galleria Giovanni XIII per la chiusura di una carreggiata causata dall'intervento dei vigili del fuoco alle prese con i rami di un albero che rischiavano di cadere sulle auto.Il traffico, verso mezzogiorno, era molto intenso e ben presto si sono formati incolonnamenti di auto e scooter: in tanti, mentre il tempo passava e il sole scottava sempre di più, hanno chiesto a vigili e pompieri se non fosse stato possibile programmare questo intervento magari nelle ore notturne dando così il tempo di allestire uscite obbligatorie che avrebbero evitato molti disagi. Uscite obbligatorie (alla Farnesina, per esempio) che comunque avrebbero potuto essere istituite per evitare di intrappolare tante persone.Tutto sarebbe però stato innescato dall'urgenza di mettere in sicurezza la carreggiata, anche se chi è abituato a passare in quel tratto della tangenziale non ha notato particolari differenze con i giorni scorsi.