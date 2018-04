Roma, albero crolla a Tor Marancia e travolge auto in strada

Continuano a piovere alberi a Roma. Uno è caduto la scorsa notte in via Petronilla, 9, zona Tor Marancia. La pianta è precipitata in strada invadendo la carreggiata. Nell'impatto anche una Fiat Punto è stata travolta e danneggiata così come una campana del vetro dell'Ama. Nessuna persona è rimasta ferita, complice il fatto che il cedimento è avvenuto proprio nelle ore notturne.

Martedì 24 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:21



