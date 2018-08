Roma, albero caduto in Prati: riaperta via Oslavia

È stata riaperta via Oslavia, nel quartiere Prati, chiusa dopo la caduta di un grosso ramo di un albero sulla strada, avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri. «I lavori di potatura sono terminati», comunica, via twitter, la polizia di Roma capitale.

L'albero cadendo ha danneggiato anche a lcune auto in sosta e il tratto tra via Paulucci de Calboli e piazza Mazzini è rimasto interdetto alla circolazione per permettere le operazioni di taglio dell'albero fino a oggi alle 11, con diverse deviazioni delle linee degli autobus.

Martedì 14 Agosto 2018



