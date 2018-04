Roma, la Capitale flagellata dal vento: ramo si spezza e distrugge un'auto

di Sabrina Quartieri

Forti raffiche di vento stanno flagellando la Capitale. Molte le segnalazioni di rami caduti. In lungotevere della Farnesina, appena prima di piazza Trilussa, circolazione rallentata per grossi rami caduti sulla strada che hanno causato gravi danni a un’automobile in sosta.

Si tratta di una Toyota Yaris grigio scuro, che riporta schiacciamento del tetto, finestrini rotti e ammaccature sulle fiancate. Sul posto solo passanti e qualche automobilista che si è fermato a fare foto. I passanti hanno allertato le forze dell'ordine e vigili del fuoco.