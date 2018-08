Roma, aggressioni e violenze nel campo abusivo: arrestato il Principe del Boario

Era diventato l'incubo degli occupanti dell'improvvisato campo abusivo Boario, dietro l'ex mattatoio comunale: picchiava, aggrediva gli uomini e violentava le donne. Fino a ieri: i Carabinieri della stazione Aventino l'hanno arrestato: è un iraniano di 46 anni, soprannominato il «Principe del Boario». Ma la prepotenza dell'uomo si concentrava soprattutto nei confronti di una ragazza romena, di 30 anni, con continue prevaricazioni, aggressioni e violenze, sfociate in approcci sessuali, impediti solo dalla reazione della donna e dal pronto intervento dei Carabinieri. Al termine delle indagini all'uomo è stato notificata un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, per le accuse di violenza sessuale, atti persecutori e lesioni personali.



Tutto era partito lo scorso giugno, quando la cittadina romena, costretta ad abitare nell'insediamento abusivo, aveva confidato ai carabinieri lo stato d'angoscia e di terrore in cui si trovava per colpa dell'uomo. I militari hanno appreso anche di atti sessuali pretesi dal cittadino iraniano, sicuro del silenzio della donna, terrorizzata da minacce e da percosse tali da procurarle ripetute lesioni. Dai racconti della giovane è inoltre emerso che l'uomo non incuteva timore solo a lei, ma a tutti gli occupanti del campo. L'arrestato è stato condotto dai carabinieri a Regina Coeli. La vittima delle violenze, madre di due bambine, sarà affidata ad un centro anti violenza.

